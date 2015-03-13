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Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" выйти во второй раунд Кубка Стэнли

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Команда выиграла серию у "Нэшвилла" со счетом 4:0.

"Колорадо" обыграл "Нэшвилл" со счетом 5:3 в четвертом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.

Одну из шайб в составе гостей забросил Валерий Ничушкин. Российский форвард отметился голом в середине третьего периода. Эта шайба стала для него второй в четырех матчах плей-офф.

По итогам серии "Колорадо" выиграл все четыре матча (4:0) и стал первым клубом, пробившимся во второй раунд Кубка Стэнли. Соперник определится в паре "Миннесота"-"Сент-Луис".

Ранее мы сообщали, что Капризов повторил рекорд "Миннесоты" по голам в ходе плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: валерий ничушкин, кубок стэнли, национальная хоккейная лига, плей-офф, хк колорадо эвеланш, хк нэшвилл предаторз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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