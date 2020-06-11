The National Interest рассказал об угрозе НАТО в случае атаки противокорабельными ракетами по Крыму.

"Ракетный ливень" в Черном море лишит США стратегической авиации. Об этом заявили журналисты из The National Interest. Они напомнили, что американское военное командование заявило о готовности направить "ливень" из ракет на своих противников в данном регионе. Недавно Пентагон отрабатывал действия бомбардировщиков B-1B Lancer у берегов Крымского полуострова. Военные "сбрасывали бомбу" при помощи противокорабельных ракет дальнего действия.

Военный обозреватель из The National Interest Джеймс Холмс считает, что проведенная операция прошла успешно. После нее Командование США заявило, что сможет оказать влияние на решение политических сил в России, Китае и Иране. Однако Холмс заметил, что Москва имеет серьезное вооружение в районе Черного моря, которое включает как воздушные, так и морские средства. Они могут стать серьезной угрозой для сил НАТО.

Стратегический бомбардировщик ВВС США случайно потерял гиперзвуковую ракету.

Видео: Youtube/ Military Archive