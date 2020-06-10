Стратегический бомбардировщик ВВС США случайно потерял гиперзвуковую ракету

ВВС США расследуют произошедшее.

Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США случайно потерял гиперзвуковую ракету. Об этом сообщили журналисты из Aviation Week. Они рассказали, что самолет B-52H Stratofortress во время испытаний в воздухе потерял прототип гиперзвуковой ракеты. Оружие создается в рамках программы Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC).

Эксперты объяснили, что во время совместного полета ракета HAWC случайно отделилась от боевого воздушного судна. Это произошло с бомбардировщиком, который приписан к 419-ой летно-испытательной эскадрильи на авиабазе Эдвардс в Калифорнии. В настоящее время расследуются причины произошедшего.

Напомним, что ранее генерал Тимоти Рэй говорил о том, что стратегические бомбардировщики B-1B Lancer могут получить по 31 гиперзвуковой ракете.

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Видео: Youtube/ Gung Ho Vids