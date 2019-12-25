В СМИ сообщили, что США отработали ракетный удар по полуострову.

Стратегические бомбардировщики США нацеливаются на Крым. Об этом сообщили военные эксперты со ссылкой на новость от 29 мая о том, что американские самолеты пролетели около государственной границы РФ над Черным морем. На прошлой неделе два сверхзвуковых истребителя B-1B вылетели с базы Эллсуорт в штате Южная Дакота, пролетели через Атлантический океан, Европу, а после совершили полет над акваторией Черного моря. При этом боевая авиация находилась на территории сначала Польши, а затем Украины. Воздушные суда сопровождались киевскими Су-27 и МиГ-29 и турецкими заправщиками КС-135.

Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что в рамках совершенного полета экипаж отрабатывал ракетный удар по военным объектам на полуострове. Об этом заявили представители сайта USA.one и Telegram-канала "Караульный". Для защиты территории ПВО России подняли в воздух Су-27А и Су-30СМ из состава дежурных сил Южного военного округа.

Напомним, что в 2019 году американские пилоты совершили аналогичный полет, но на бомбардировщиках В-52 Stratofortress.

Бомбардировщики B1 отработали ядерный удар по Мурманску.