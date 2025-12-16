Восемь человек погибли при крушении бомбардировщика на авиабазе в США

Информация о погибших подтвердилась.

Восемь членов экипажа, предположительно, погибли в результате катастрофы в американском стратегическом бомбардировщике В-52 Stratofortress на территории США. Соответствующими данными с местным населением поделились журналисты телеканала CNN со ссылкой на авиационную базу Эдвардс в штате Калифорния. На текущий момент сообщается о том, что двое из жертв являлись сотрудниками компании Boeing.

Первоначальные данные указывают на то, что выжить в крушении было невозможно. сообщение в соцсетях

Эксперты уточнили, что полет на боевом самолете носил тестовый характер. Трагический инцидент произошел вскоре после отрыва борта от земли в 11:20 часов дня 15 июня по местному времени.

Напомним, что B-52H Stratofortress представляет из себя многофункциональный стратегический бомбардировщик с потолком полета 15 тысяч метров. Западный самолет способен нести на себе ядерное оружие. В условиях традиционного вооруженного конфликта он может совершать ракетные удары по стратегическим целям врага, оказывать поддержку сухопутным войскам и быть задейстованным в морских наступательных операциях.

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Фото и видео: FOX News