Ящик перенесут в кассовое фойе театра.

"Почту Ангела" в Петербурге перенесли из-за нападения вандалов. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала директор Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке Ольга Романецкая.

Глава театра рассказала, что из-за взломов вандалов известную скульптуру перенесли из парка в кассовое фойе.

Там можно будет сесть за столик, написать письмо Ангелу, положить, и все будет сбываться – рассказала Ольга Романецкая.

Почту открыли в январе 2020 года, она стала мишенью для вандалов, но заработала снова. Отправить письмо ангелу можно было ежедневно в часы работы Измайловского сада – с 7 до 23 часов, на набережной реки Фонтанки, 114.

"Специальный корреспондент почты Ангела" ранее поделился информацией, что петербуржцы просят ангела о здоровье близких, личном счастье и решении "квартирного вопроса" или, например, желании жить и работать в Петербурге. С наступлением второй волны коронавируса горожане возобновили просьбы "защитить город и людей от болезни". Когда границы между странами еще были открыты, в ящике можно было найти письма на английском, итальянском, французском, китайском и арабском языках.

Фото: предоставлено пресс-службой Молодежного театра на Фонтанке