"Петербургский ангел" получил порядка 700 посланий с начала года

Скульптура в Измайловском саду была установлена в 2012 году.

Ровно восемь лет назад, 12 октября 2012 года, скульптура "Петербургский ангел" появилась в Измайловском саду Петербурга. В Молодежном театре на Фонтанке подвели промежуточные итоги "почты ангела" – у скульптуры появился почтовый ящик для писем в "небесную канцелярию".

Почту открыли в январе 2020 года, она стала мишенью для вандалов, но заработала снова.

Отмечается, что с начала года почта получила порядка 700 посланий, в большинстве – от взрослых. "Специальный корреспондент почты Ангела" поделился, что петербуржцы прочят ангела о здоровье близких, личном счастье и решении "квартирного вопроса" или, например, желании жить и работать в Петербурге. С наступлением второй волны коронавируса горожане возобновили просьбы "защитить город и людей от болезни". Когда границы между странами еще были открыты, в ящике можно было найти письма на английском, итальянском, французском, китайском и арабском языках.

Отправить письмо ангелу можно ежедневно в часы работы Измайловского сада – с 7 до 23 часов, на набережной реки Фонтанки, 114.

Ранее мы сообщали о том, что выставку работ скульптора "Петербургского ангела" открыли в Северной столице. С 19 сентября и далее взглянуть на работы Романа Шустрова может любой желающий.

Фото: предоставлено пресс-службой Молодежного театра на Фонтанке