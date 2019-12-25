  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Почта ангела" в Измайловском саду вновь заработала после нападения вандалов
Сегодня, 19:53
118
nadezhda_sib

"Почта ангела" в Измайловском саду вновь заработала после нападения вандалов

0 0

Почтовый ящик пришлось чинить после действий хулиганов.

"Почта Ангела" вновь вернулась на свое место в Измайловском саду. Об этом сообщили в группе "ВКонтакте" "Молодежный театр на Фонтанке". 

Накануне почтовый ящик забрали на ремонт. Неизвестные выломали замок, поэтому работу почты пришлось временно приостановить. Оставить свои письма можно в Измайловском саду с 7:00 до 23:00. 

Ранее сообщалось, что петербуржцы активно делились с "ангелом" своими желаниями и подарками. Некоторые оставляли небольшие суммы денег. Возможно, именно поэтому, ящик несколько раз взламывали вандалы.

Фото: vk.com/mtfontanka

Теги: почта ангела
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии