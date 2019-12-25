"Почта ангела" в Измайловском саду вновь заработала после нападения вандалов

Почтовый ящик пришлось чинить после действий хулиганов.

"Почта Ангела" вновь вернулась на свое место в Измайловском саду. Об этом сообщили в группе "ВКонтакте" "Молодежный театр на Фонтанке".

Накануне почтовый ящик забрали на ремонт. Неизвестные выломали замок, поэтому работу почты пришлось временно приостановить. Оставить свои письма можно в Измайловском саду с 7:00 до 23:00.

Ранее сообщалось, что петербуржцы активно делились с "ангелом" своими желаниями и подарками. Некоторые оставляли небольшие суммы денег. Возможно, именно поэтому, ящик несколько раз взламывали вандалы.

Фото: vk.com/mtfontanka