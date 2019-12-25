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Вандалы взломали "Почту ангела" в Измайловском саду
Сегодня, 19:40
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Вандалы взломали "Почту ангела" в Измайловском саду

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Возможно, они хотели украсть деньги, которые оставляли ангелу горожане.

"Почта ангела" в Измайловском саду временно приостанавливает свою работу. Петербуржцы активно оставляли свои письма и подарки, но неизвестные уже не в первый раз взломали замок. Сейчас ящик отправится на ремонт. Об этом сообщила в группе "Молодежный театр на Фонтанке" "ВКонтакте". 

Жители города могли оставлять свои послания фигурке ангела, установленной в саду в Адмиралтейском районе Петербурга. Некоторые горожане оставляли небольшие суммы денег. В "Молодежном театре на Фонтанке" предположили, что именно из-за этого вандалы и решили взломать почту неделю назад. Тогда ящик починили, но безобразие повторилось вновь. 

"Как оказалось, маленький почтовый ящик не может противостоять большой человеческой непорядочности. Мы вынуждены временно приостановить работу почты и отправить ящик на ремонт. В ближайшее время "Почта ангела" снова вернется в Измайловский сад",

— говорится в сообщении. 

"Почта ангела" начала принимать письма в январе 2020. 

Фото: vk.com/mtfontanka

Теги: измайловский сад, почта ангела
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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