Вандалы взломали "Почту ангела" в Измайловском саду

Возможно, они хотели украсть деньги, которые оставляли ангелу горожане.

"Почта ангела" в Измайловском саду временно приостанавливает свою работу. Петербуржцы активно оставляли свои письма и подарки, но неизвестные уже не в первый раз взломали замок. Сейчас ящик отправится на ремонт. Об этом сообщила в группе "Молодежный театр на Фонтанке" "ВКонтакте".

Жители города могли оставлять свои послания фигурке ангела, установленной в саду в Адмиралтейском районе Петербурга. Некоторые горожане оставляли небольшие суммы денег. В "Молодежном театре на Фонтанке" предположили, что именно из-за этого вандалы и решили взломать почту неделю назад. Тогда ящик починили, но безобразие повторилось вновь.

"Как оказалось, маленький почтовый ящик не может противостоять большой человеческой непорядочности. Мы вынуждены временно приостановить работу почты и отправить ящик на ремонт. В ближайшее время "Почта ангела" снова вернется в Измайловский сад", — говорится в сообщении.

"Почта ангела" начала принимать письма в январе 2020.

Фото: vk.com/mtfontanka