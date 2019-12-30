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Ангел в Измайловском саду начал принимать письма петербуржцев
Сегодня, 21:22
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Ангел в Измайловском саду начал принимать письма петербуржцев

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Лучшие тексты пообещали опубликовать в Telegram и страничке "Молодежного театра на Фонтанке" и "ВКонтакте".

Петербуржцы могут оставить свое письмо ангелу, охраняющему Измайловский сад.

Сегодня, 17 января, на территории зеленой зоны начала свою работу "Почта ангела". Об этом сообщила пресс-служба "Молодежного театра на Фонтанке" на своей странице "ВКонтакте". 

В театре надеются, что горожане будут делиться своими заветными желаниями, а также впечатлениями от спектаклей и оставлять свои пожелания Молодежному театру. Опустить письмо в ящик можно будет ежедневно с 7:00 до 23:00. 

В октябре петербуржцы "утеплили" арт-объект. 

Фото: vk.com/mtfontanka

Теги: ангел, измайловский сад, письмо
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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