Ангел в Измайловском саду начал принимать письма петербуржцев

Лучшие тексты пообещали опубликовать в Telegram и страничке "Молодежного театра на Фонтанке" и "ВКонтакте".

Петербуржцы могут оставить свое письмо ангелу, охраняющему Измайловский сад.

Сегодня, 17 января, на территории зеленой зоны начала свою работу "Почта ангела". Об этом сообщила пресс-служба "Молодежного театра на Фонтанке" на своей странице "ВКонтакте".

В театре надеются, что горожане будут делиться своими заветными желаниями, а также впечатлениями от спектаклей и оставлять свои пожелания Молодежному театру. Опустить письмо в ящик можно будет ежедневно с 7:00 до 23:00.



В октябре петербуржцы "утеплили" арт-объект.

Фото: vk.com/mtfontanka