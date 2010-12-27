Петербуржцы "утеплили" ангела в Измайловском саду

Во вторник, 8 октября, стало известно, что ангел в Измайловском саду поменял образ к осени. Об этом сообщают петербуржцы в Instagram.
Ангелу повязали алый шарф, подарили конфеты и букет из опавших осенних листьев.
Он по-прежнему сидит в парке и ждёт вас. Поболтать по душам, подышать влажным воздухом, пошелестеть листьями там и всё такое прочее. Не забывайте про него, он приносит счастье
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Напомним, что во вторник в Петербурге ожидаются ветер и мокрый снег. Атмосферное давление будет несколько понижаться. Ночью столбик термометра опустился до +1 градуса, днем воздух прогреется до +6 градусов. Синоптики советуют горожанам утеплиться.
Ранее мы сообщали о том, что в петербургском дворе появился портрет Юрия Гальцева в образе аристократа.
Фото:lebedyantsevamariya/instagram
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