Петербуржцы "утеплили" ангела в Измайловском саду

На арт-объекте красуется алый шарф, а рядом лежит букет из желтых листьев.

Во вторник, 8 октября, стало известно, что ангел в Измайловском саду поменял образ к осени. Об этом сообщают петербуржцы в Instagram.

Ангелу повязали алый шарф, подарили конфеты и букет из опавших осенних листьев.

Он по-прежнему сидит в парке и ждёт вас. Поболтать по душам, подышать влажным воздухом, пошелестеть листьями там и всё такое прочее. Не забывайте про него, он приносит счастье пишут пользователи

Напомним, что во вторник в Петербурге ожидаются ветер и мокрый снег. Атмосферное давление будет несколько понижаться. Ночью столбик термометра опустился до +1 градуса, днем воздух прогреется до +6 градусов. Синоптики советуют горожанам утеплиться.

Ранее мы сообщали о том, что в петербургском дворе появился портрет Юрия Гальцева в образе аристократа.

Фото:lebedyantsevamariya/instagram