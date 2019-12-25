"Нью-Йорк Рейнджерс" выиграл в матче НХЛ у "Филадельфии"

Игра закончилась со счетом 4:1.

"Нью-Йорк Рейнджерс" выиграл в домашнем матче Национавльной хоккейной лиги у "Филадельфии". Встреча завершилась с результатом 4:1. В составе клуба-победителя отличились забитыми шайбами на 7, 8, 51 и 54 минутах Крис Крайдер, Павел Бучневич, Алексис Лафренье, Филип Хитил. Со стороны "Филадельфии" отметился на 7 минуте Оскар Линдблом.

Российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 26 бросков по воротам команды. Его одноклубник Виталий Кравцов, а также защитник "Филадельфии" Иван Проворов не отметились в рамках игры результативными действиями.

В настоящее время "Нью-Йорк Рейнджерс" идут пятыми в рейтинге Восточного дивизиона с 54 очками. "Филадельфия" расположилась на шестой позиции с 49 очками.

"Вашингтон Кэпиталз" победил "Нью-Йорк Айлендерс" в серии буллитов.

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