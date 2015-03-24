Дубль Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 4:0.

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Нью-Джерси" в домашнем матче Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 4:0. На 1 и 7 минутах встречи шайбы в ворота противников забросили Джейкоб Труба и Райан Линдгрен. После этого российский спортсмен Артемий Панарин совершил дубль (на 13 и 33 минутах).

Также Панарин отличился голевой передачей. В его активе за текущий сезон НХЛ значится 46 очков (15 голов и 31 результативных передач) за проведенных 32 матча. Его однокомандники Виталий Кравцов и Павел Бучневич не смогли отличиться в игре, так и представитель "Нью-Джерси" Михаил Мальцев. Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 16 бросков по воротам. Для него игра стала второй подряд, в которой он выступил "на ноль".

В настоящее время "Нью-Йорк Рейнджерс" занимают пятую позицию в рейтинге Восточного дивизиона с 48 очками. "Нью-Джерси" набрал 34 очка, что дает команде возможность находиться на седьмой позиции.

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