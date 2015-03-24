"Тампа" победила "Флориду" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 3:2 в овертайме.

"Тампа" победила "Флориду" в домашнем матче Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась в овертайме с результатом 3:2. В составе клуба-победителя отметились шайбами на 34 50 и 61 минуте Алекс Киллорн, Росс Колтон , Виктор Хедман. У "Флориды" отличились на 16 и 48 минутах Патрик Хорнквист и Энтони Даклер.

Российский голкипер из "Тампы" Андрей Василевский во время игры отразил 36 бросков по воротам. Он также отметился результативной передачей сокоманднику. Его коллега по клубу защитник Михаил Сергачев тоже отметился результативным пасом. Хоккеист набрал за текущий сезон НХЛ 25 очков (два гола и 23 результативные передачи). Нападающий из "Флориды" Никита Гусев провел первый матч за состав команды

В рейтинге Центрального дивизиона клуб "Тампа" занимает второе место с 60 очками в активе. На третьей позиции расположилась "Флорида" с 59 очками.

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