"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Нью-Джерси" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 3:0.

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Нью-Джерси" в гостевом матче в рамках Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 3:0. Заброшенными в ворота противников шайбами на 8, 48 и 60 минутах отличились Мики Зибанежада, российские спортсмены Артемий Панарин и Павел Бучневич.

Панарин забросил 13-ую шайбу в текущем сезоне НХЛ. Таким образом он набрал 43 очка (13 голов и 30 голевых передач) в 31 проведенном матче. Вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин провел первый "сухой" матч в НХЛ. Он отразил 27 бросков по воротам команды.

Сейчас "Рейнджерс" занимают пятую позицию в рейтинге Восточного дивизиона. Клуба набрал за текущий сезон 46 очков."Нью-Джерси" с 34 очками после 41 проведенной игры находится на седьмом месте.

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