"Вашингтон Кэпиталз" разгромил "Филадельфию" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 6:1.

"Вашингтон Кэпиталз" разгромил "Филадельфию" в домашнем матче Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 6:1. В составе клуба-победителя отметились на 8, 12, 17, 19, 30 и 46 минутах Конор Шири, Том Уилсон, Никлас Бэкстрем, Карл Хагелин, Энтони Манта, Александр Овечкин. Со стороны их противников на 9 минуте отметился забитой шайбой Шон Кутюрье.

Российский спортсмен Александр Овечкин кроме гола отметился результативной передачей. Его соотечественник, защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов отличился голевой передачей и набрал 12 очков (5 забитых шайб и 7 результативных передач) в 38 проведенных матчах. Голкипер клуба Илья Самсонов отразил 29 бросков по воротам. Евгений Кузнецов, а также защитник "Филадельфии" Иван Проворов не отметились в игре.

К настоящему моменту "Вашингтон Кэпиталз" набрал 60 очков в 43 матчах. Клуб находится на первом месте рейтинга в таблице Восточного дивизиона. "Филадельфия" занимает шестую позицию с 44 очками.

"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Баффало" в матче НХЛ.

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