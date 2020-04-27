"Наполи" освободит место в составе для Сердара Азмуна

В клубе идут на крайние меры для того, чтобы приобрести форварда "Зенита".

По информации портала AreaNapoli, итальянский "Наполи" продолжает борьбу за нападающего "Зенита" Сердара Азмуна.

Одной из главных преград трансфера может стать отсутствие у иранского футболиста паспорта гражданина Евросоюза. В связи с этим "Наполи" придется расстаться с одним из своих игроков, чтобы освободить место в составе для Азмуна. Скорее всего, команду покинет мексиканский полузащитник Ирвинг Лосано, который присоединился к "Наполи" из голландского "ПСВ" в августе 2019 года.

Отметим, что в услугах форварда также заинтересованы "Лацио", "Атлетико" и "Арсенал".

Напомним, Сердар Азмун перешел в "Зенит" в феврале 2019 года. В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России. В нынешнем сезоне РПЛ Азмун провел 21 матч и забил 10 голов.

Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил, что "Зенит" должен продать Сердара Азмуна.

Видео: YouTube / Zenit Football Club