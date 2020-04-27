"Наполи" освободит место в составе для Сердара Азмуна

По информации портала AreaNapoli, итальянский "Наполи" продолжает борьбу за нападающего "Зенита" Сердара Азмуна.
Одной из главных преград трансфера может стать отсутствие у иранского футболиста паспорта гражданина Евросоюза. В связи с этим "Наполи" придется расстаться с одним из своих игроков, чтобы освободить место в составе для Азмуна. Скорее всего, команду покинет мексиканский полузащитник Ирвинг Лосано, который присоединился к "Наполи" из голландского "ПСВ" в августе 2019 года.
Отметим, что в услугах форварда также заинтересованы "Лацио", "Атлетико" и "Арсенал".
Напомним, Сердар Азмун перешел в "Зенит" в феврале 2019 года. В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России. В нынешнем сезоне РПЛ Азмун провел 21 матч и забил 10 голов.
Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил, что "Зенит" должен продать Сердара Азмуна.
Видео: YouTube / Zenit Football Club
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