Сердар Азмун может перейти в "Арсенал"

Клуб из Лондона готов заплатить "Зениту" 34 миллиона евро.

Как сообщает портал Area Napoli, у нападающего "Зенита" Сердара Азмуна появился еще один вариант продолжить карьеру в Англии.

Лондонский "Арсенал" готов заплатить за иранского футболиста 34 миллиона евро. Азмуна рассматривают в качестве замены двум основным форвардам клуба, Александру Ляказетту и Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Оба игрока могут покинуть "Арсенал" по окончании нынешнего сезона.

Также в услугах игрока заинтересованы еще три клуба английской премьер-лиги: "Эвертон", "Вест Хэм" и "Лестер".

Напомним, Сердар Азмун перешел в "Зенит" в феврале 2019 года. В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России. В нынешнем сезоне РПЛ Азмун провел 21 матч и забил 10 голов.

Ранее стало известно, что "Зенит" готов продать Азмуна за 50 миллионов евро.

Фото: fc-zenit.ru