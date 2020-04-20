"Зенит" готов продать Сердара Азмуна за 50 миллионов евро

Сине-бело-голубые хотят получить максимальную выгоду от трансфера.

По информации издания "Спорт день за днем", в "Зените" назвали минимальную сумму за иранского форварда Сердара Азмуна.

Сине-бело-голубые хотят получить максимальную выгоду от продажи одного из ведущих игроков команды. И поэтому руководство готов расстаться с нападающим за 50 миллионов евро. В "Зените" ждут предложения наравне с трансфером Леандро Паредеса в "ПСЖ". В январе 2019 года полузащитник был продан в клуб из Франции за 47 миллионов евро.

Напомним, Сердар Азмун перешел в "Зенит" в феврале 2019 года. В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России. В нынешнем сезоне РПЛ Азмун провел 21 матч и забил 10 голов.

Ранее стало известно, что на игрока "Зенита" претендует мадридский "Атлетико".

Видео: YouTube / Zenit Football Club