"Атлетико" включился в борьбу за Сердара Азмуна

Испанский клуб предлагает "Зениту" 25 миллионов евро.

Как сообщает издание Corriere del Mezzogiorno, мадридский "Атлетико" заинтересован в приобретении форварда "Зенита" Сердара Азмуна.

Испанский клуб готов заплатить сине-бело-голубым 25 миллионов евро за трансфер иранского футболиста. В то же время от итальянского "Наполи", главного претендента на Азмуна, "Зенит" требует минимум 30 миллионов евро.

Напомним, Сердар Азмун перешел в "Зенит" в феврале 2019 года. В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России. В нынешнем сезоне РПЛ Азмун провел 21 матч и забил 10 голов.

Ранее стало известно, что на игрока "Зенита" также претендуют три клуба АПЛ.

Видео: YouTube / Zenit Football Club