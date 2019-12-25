"Наполи" предложил Сердару Азмуну контракт на пять лет

"Зенит" готов расстаться с форвардом минимум за 30 миллионов евро.

Итальянский журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте сообщил новые подробности об интересе "Наполи" к нападающему "Зенита" Сердару Азмуну.

По информации Скиры, иранский футболист заменит в команде Аркадиуша Милика. Польский форвард и его агент все еще не договорились с клубом о новом контракте. Азмуну предлагают соглашение на пять лет. "Зенит" хочет получить от "Наполи" 30-35 миллионов евро за игрока.

Напомним, Сердар Азмун перешел в "Зенит" в феврале 2019 года. В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России. В нынешнем сезоне РПЛ Азмун провел 21 матч и забил 10 голов.

Ранее стало известно, что на игрока "Зенита" также претендуют три клуба АПЛ.

Фото: VK / @zenit, Twitter / @NicoSchira