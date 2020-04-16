Три клуба АПЛ хотят приобрести Сердара Азмуна

Один из них недавно был чемпионом Англии.

Как сообщает портал AreaNapoli, в борьбу за нападающего "Зенита" Сердара Азмуна включили три клуба английской премьер-лиги (АПЛ - прим.).

Помимо итальянского "Наполи", главного претендента на иранского футболиста, за него будут бороться "Эвертон" , "Вест Хэм" и экс-чемпион Англии "Лестер". Последние, по слухам, уже провели переговоры с представителями "Зенита".

Руководство "Наполи" всерьез настроено на трансфер Азмуна и хочет договорится с петербургским клубом о снижении стоимости форварда с 40 до 15 миллионов евро.

Сердар Азмун перешел в "Зенит" в феврале 2019 года. В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России. В нынешнем сезоне РПЛ Азмун провел 21 матч и забил 10 голов.

Ранее спортивный директор "Зенита" заявил, что клуб не собирается продавать Азмуна.

Видео: YouTube / Zenit Football Club