Спортивный директор "Зенита" заявил, что клуб не будет продавать Сердара Азмуна

Ранее была информация, что нападающим интересуется "Наполи".

Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта в интервью "Radio Metra" прокомментировал слухи о возможном переходе иранского форварда сине-бело-голубых Сердара Азмуна в итальянский "Наполи".

"Я читал об этом в газетах, но в клуб ничего официально не приходило. Азмун физически силен, быстр и очень хорошо атакует. Он много дал нашей команде, забил много голов и обеспечил отличные показатели партнерам, для нас он очень важный игрок. У нас нет необходимость продавать его. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, у нас не будет кризисных экономических последствий", - сказал Рибатла.

Сердар Азмун перешел в "Зенит" в феврале 2019 года. В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России. В нынешнем сезоне РПЛ Азмун провел 21 матч и забил 10 голов.

Напомним, 2 апреля появилась информация, что "Зенит" готов продать Азмуна "Наполи" за 25 миллионов евро. Спустя несколько дней форвард сине-бело-голубых опроверг слухи.

Фото: fc-zenit.ru