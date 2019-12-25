Нападающий "Зенита" Сердар Азмун опроверг слухи об интересе "Наполи"

Он сконцентрирован на выступлении за сине-бело-голубых.

Форвард "Зенита" и сборной Ирана по футболу Сердар Азмун в прямом эфире в Instagram с журналисткой Марией Командной прокомментировал слухи о возможном переходе в итальянский "Наполи".

"Ничего не знаю об интересе "Наполи". Я очень люблю "Зенит", у меня здесь контракт. Сконцентрирован на выступлении за питерский клуб. Но посмотрим, что будет", - сказал Азмун.

Сердар Азмун перешел в "Зенит" в феврале 2019 года. В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России. В нынешнем сезоне РПЛ Азмун провел 21 матч и забил 10 голов.

Напомним, 2 апреля появилась информация, что "Зенит" готов продать Азмуна "Наполи" за 25 миллионов евро.

Фото: fc-zenit.ru