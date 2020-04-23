Сердар Азмун может перейти в "Лацио"

Агент нападающего "Зенита" работает над трансфером своего клиента.

Комментатор телеканала "Матч ТВ" и главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян в интервью изданию "Спорт-Экспресс" рассказал об интересе итальянского "Лацио" к форварду "Зенита" Сердару Азмуну.

"Лацио" в поисках нападающего, и новость про Азмуна - это не слухи, а работа агента Фали Рамадани, который занимается игроком. Но с Азмуном ситуация тяжелая - у форварда длинный контракт, великолепная репутация в команде, и его любят боссы клуба. "Зенит" научился выгодно продавать игроков и не захочет отдавать Азмуна за небольшие деньги. Слабо представляю, что в Италии после коронавируса найдутся команды, кроме "Ювентуса" и "Интера", которые будут готовы платить. Речь идет о сумме более 30 миллионов евро - дешевле Азмуна вряд ли продадут. Нобель Арустамян, комментатор "Матч ТВ"

Одним из главных претендентов на Сердара Азмуна является "Наполи". Клуб готов предложить иранскому футболисту контракт на пять лет.

Напомним, Сердар Азмун перешел в "Зенит" в феврале 2019 года. В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России. В нынешнем сезоне РПЛ Азмун провел 21 матч и забил 10 голов.

Ранее была информация о том, что "Лацио" хочет приобрести Артема Дзюбу.

Видео: YouTube / Zenit Football Club