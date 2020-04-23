Геннадий Орлов считает, что "Зенит" должен продать Сердара Азмуна

По его мнению, клуб сможет выручить хорошие деньги за форварда.

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в интервью изданию "Петербургский Дневник" поделился мнением об интересе европейских клубов к нападающему "Зенита" Сердару Азмуну.

С одной стороны, Азмун нужен клубу, он хорошо играет и много забивает. С другой стороны, нападающий уже восемь лет выступает в чемпионате России. Наверное, как профессиональный футболист он уже хочет сменить обстановку, выйти на более высокий уровень. Чемпионаты Италии или Англии по уровню выше российского. "Зенит" может пополнить бюджет солидной суммой, а на месте Азмуна может заиграть молодой российский нападающий Геннадий Орлов, футбольный комментатор

Главным претендентом на Сердара Азмуна является итальянский "Наполи". Также в услугах форварда заинтересованы "Лацио", "Атлетико" и "Арсенал".

Напомним, Сердар Азмун перешел в "Зенит" в феврале 2019 года. В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России. В нынешнем сезоне РПЛ Азмун провел 21 матч и забил 10 голов.

Ранее стало известно, что "Зенит" готов продать форварда за 50 миллионов евро.

Видео: YouTube / Геннадий Орлов, Zenit Football Club