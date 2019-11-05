"Нафтогаз" разъяснил суть нового иска к "Газпрому"

Руководство компании пояснило свои претензии к "Газпрому".

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" рассказал о требованиях к "Газпрому" в новом иске. Они направлены для рассмотрения в Стокгольмский арбитражный суд. По словам Юрия Витренко, в первую очередь компания намерена пересмотреть транзитный тариф. По мнению спикера, это право закреплено за Украиной согласно заключенному договору. Об этом он написал в собственном аккаунте на Facebook.

Ранее вопрос пересмотра тарифов был признан арбитражем "не соответствующим формальностям". В "Нафтогазе" хотят получить с "Газпрома" компенсацию в 11,8 миллиардов долларов. Эти деньги должны быть получены из-за отказа российской фирмы в пересмотре тарифов в марте 2018 года. Далее расчет цен на поставки повлиял на ускоренную амортизацию газотранспортной системы Украины. Также "Нафтогаз" требует еще 448 миллионов в качестве компенсации по различным нарушениям.

Напомним, что действующий контракт завершится 1 января 2020 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Телеканал ZIK, Телеканал ICTV