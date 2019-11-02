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В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

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Принятый 31 октября закон о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" может стать "серьёзным аргументом" в переговорах с РФ по транзиту газа. Об этот в своём Facebook написал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Он отметил, что теперь у Украины есть основания убеждать Евросоюз продолжить требовать от России сохранения транзита украинской ГТС. После решения Верховной рады она становится частью общеевропейской энергосистемы, отметил Коболев. Независимый оператор ГТС станет весомым аргументом в трехсторонних переговорах с "Газпромом".

Договор между Россией и Украиной о транзите газа истекает в 2019 году. Ранее Москва заявила, что готова продолжить поставки топлива, если "Нафтогаз" обнулит свои претензии к "Газпрому".

Видео:CNBC, Bloomberg Markets and Finance, Факти ICTV, НВ,Телеканал ICTV

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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