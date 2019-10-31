Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

Попытку взыскать деньги у "Газпрома" лидер страны назвал абсурдной.

Владимир Путин считает, что Россия и Украина должны обнулить взаимные претензии по газовому спору. Об этом сообщили "РИА Новости", со ссылкой на выступление спикера после переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Глава государства напомнил, что "Газпром" не занимается транзитом газа через Украину, так как ответственность за перевозку возложена на местные фирмы. Поэтому он не понимает, почему "Нафтогаз" пытается взыскать с компании через суд 7 млрд долларов. Подобные попытки президент России назвал "абсурдными". Он сравнил ситуацию с той, что произошла в Стокгольме в 2017 году.

Тогда суд постановил, что "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов. Россиянам удалось обжаловать постановление в марте 2018 года. После этого "Газпром" потребовал полной отмены "транзитного решения".

Ранее Piter.tv писал о том, что суд Амстердама арестовал акции дочки "Газпрома".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/United Nations, NBC News