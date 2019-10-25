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"Нафтогаз": суд Амстердама арестовал акции дочки "Газпрома"

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил директор компании Юрий Витренко.

Исполнительный директор "Нафтогаза" рассказал, что мера Окружного суда Амстердама была введена по иску его компании к "Газпрому". Так, заблокироваными оказались 100% акций "Южного потока" – компании-строителя газопровода "Турецкий поток".

Договоренности России и Украины по транзиту газа заканчиваются в 2020 году, новое соглашение еще не подготовлено. 

Ранее в "Газпроме" допустили, что газ можно будет транспортировать в обход Украины с 2020 года. 

Мы сообщали, что в Киеве посчитали неизбежной прокачку российского газа через Украину.

Видео: YouTube / ICTV

Теги: газ, нафтогаз, суды, транзит, украина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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