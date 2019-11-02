"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома"

Количество страниц искового заявления составляет 500 страниц.

Украинская газовая и нефтедобывающая компания "Нафтогаз" обратилась в Стокгольмский арбитраж со встречным иском против "Газпрома". Размер суммы, которая фигурирует в заявлении, равно 12 миллиардам долларов. Об этом сообщил директор компании-истца Юрий Витренко.

Руководитель "Нафтогаза" пояснил, что данная мера является исключительно защитной. "Газпром" первым обратился в Стокгольмский арбитраж с требованием о начале арбитража. Это случилось 18 апреля 2018. Витренко отметил, что российская компания хочет пересмотреть решение предыдущего Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. Согласно нему "Газпром" должен предоставлять для транзита не менее 110 млрд куб в год.

Количество страниц искового заявления составляет 500 страниц. К нему "Нафтогаз" приложил 3 отчета международных экспертов, которые были приглашены специально для этого обращения.

Ранее мы писали о том, что в "Нафтогазе" нашли "серьезный аргумент" в переговорах с Россией.

Видео: YouTube/ Gazprom