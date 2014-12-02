"Монреаль" вышел в полуфинал Кубка Стэнли

Счет матча - 3:2

Хоккейный клуб "Монреаль" одержал победу над "Виннипег" в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе "Монреаля" шайбы забросили Эрик Густафссон, Арттури Лехконен и Тайлер Тоффоли. У "Виннипега" две шайбы в ворота соперника принадлежат защитнику Логану Стэнли.

Благодаря победе "Монреаль" выиграл серию из четырех матчей, и пробился в полуфинал Кубка Стэнли.

Ранее "Миннесота" с Капризовым вылетела из Кубка Стенли. Игра хоккейного клуба против игроков "Вегас Голден Найтс" из Невады завершилась со счетом 6:2 в пользу последних. Это был решающий и седьмой по счету матч первого раунда плей-офф. Капризов забил в игре единственную шайбу, тем самым установил рекорд для "Миннесоты". 24-летний россиянин стал первым новичком в истории клуба, которому удалось набрать очко в седьмом матче серии в Кубке Стэнли.

Видео: YT / SPORTSNET