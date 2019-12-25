"Тампа" обыграла "Флориду" в матче первого раунда плей-офф НХЛ

Игра завершилась со счетом 3:1.

Передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Флориду" в выездном матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Во второй игре серии первого раунда клуб одержал победу с результатом 3:1. Забитыми шайбами на 5, 15, 59 минутах встречи отметились Стивен Стэмкос, Ондржей Палат и Янни Гурд (гол в пустые ворота). От "Флориды" отличился на 35 минуте спортсмен Мэйсон Маршмент.

Нападающий "Тампы" из России Никита Кучеров отметился результативной передачей сокоманднику. Форвард провел второй матч после перенесенной в декабре операции на бедре. Ему пришлось не участвовать в регулярном чемпионате турнира. Голкипер Андрей Василевский отразил 32 броска по воротам, а Михаил Сергачев не сумел отличиться.

В первой встрече "Тампа" также выиграла на ледовом покрытии. Тогда игра завершилась с результатом 5:4. Россиянин оформил дубль. Сейчас клуб ведет в счете. Третья встреча состоится 21 мая. Начало игры запланировано на 01:30 утра по московскому времени. По итогам регулярного чемпионата "Тампа" расположилась на третьем месте рейтинга Центрального дивизиона, а "Флорида" - на втором.

"Флорида" победила "Тампу" в домашнем матче НХЛ.

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