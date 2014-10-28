"Флорида" победила "Тампу" в домашнем матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 4:00.

"Флорида" победила "Тампу" в домашнем матче Национальной хоккейной лиги. Забитыми шайбами отметились на 16, 29, 43 и 55 минутах встречи Маккензи Уигар , Юхо Ламмикко, Картер Вераге и Александер Веннберг. Российскому голкиперу Андрею Василевскому удалось отразить 26 бросков по воротам из 30. Однако вратарь допустил грубую ошибку в эпизоде с атакой на ворота Ламмикко. Он перепутал игрока с сокомандником.

Напомним, что в настоящее время "Каролина" заняла первое место в Центральном дивизионе см 80 очками. В плей-офф турнира также вышли "Флорида" с 79 очками, "Тампа" с 75 очками и "Нэшвилл" с 64 очками. Следом за ними следуют "Даллас" (60 очков), "Чикаго" (55 очков), "Детройт" (48 очков) и "Коламбус" (48 очков).

Гол Капризова в овертайме помог "Миннесоте" одолеть "Анахайм".

Видео: YouTube / PRO Hockey