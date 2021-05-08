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Гол Капризова в овертайме помог "Миннесоте" одолеть "Анахайм"

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Он набрал 49 очков в матчах регулярного сезона НХЛ.

"Миннесота Уайлд" обыграла на своем льду "Анахайм Дакс" со счетом 4:3 в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на стадионе "Эксел Энерджи-центр".

Победнуй шайбу в овертайме забросил форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов. Россиянин набрал по итогам встречи два очка (1+1). С его передачи забил Виктор Раск. Также за хозяев отличились Нико Штурм и Йоэль Эрриксон Эк. В составе "Анахайма" шайбы забросили Макс Комтуа, Адам Хенрик и Дерек Грант.

Кирилл Капризов лидирует в списке лучших новичков НХЛ этого сезона. На счету форварда "Миннесоты" 49 (27+22) очков в 53 играх.

Ранее мы сообщали, что сборная России проиграла Канаде в финале юниорского ЧМ по хоккею.

Видео: YouTube / SPORTSNET

 

Теги: кирилл капризов, национальная хоккейная лига, хк анахайм дакс, хк миннесота уайлд
Категории: Хоккей, Спорт, Лента новостей,

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Петров Игорь
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