Гол Капризова в овертайме помог "Миннесоте" одолеть "Анахайм"

"Миннесота Уайлд" обыграла на своем льду "Анахайм Дакс" со счетом 4:3 в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на стадионе "Эксел Энерджи-центр".
Победнуй шайбу в овертайме забросил форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов. Россиянин набрал по итогам встречи два очка (1+1). С его передачи забил Виктор Раск. Также за хозяев отличились Нико Штурм и Йоэль Эрриксон Эк. В составе "Анахайма" шайбы забросили Макс Комтуа, Адам Хенрик и Дерек Грант.
Кирилл Капризов лидирует в списке лучших новичков НХЛ этого сезона. На счету форварда "Миннесоты" 49 (27+22) очков в 53 играх.
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Видео: YouTube / SPORTSNET
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