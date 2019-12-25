Сборная России проиграла Канаде в финале юниорского ЧМ по хоккею

Игра завершилась со счетом 5:3.

Сборная России проиграла Канаде в финале юниорского Чемпионата мира по хоккею. Команда получила серебряные медали турнира, проходящего в американском городе Фриско. Матч закончился с результатом 5:3 в пользу спортсменов Оттавы.

Со стороны наших соотечественником заброшенными шайбами в ворота противника отличились на 6, 16 и 50 минутах встречи Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников, Владимир Грудинин. Со стороны Канады голы совершили на 16, 19 и 59, 25 и 37 минутах хоккеисты Коннор Бедард, Шейн Райт (реализовал дубль), Бреннан Отман, Логан Стэнковен.

Для юниоров из Канады данная победа стала первой на турнире с 2013 года.

Российские хоккеисты уступили команде Финляндии во втором матче юниорского чемпионата мира.

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