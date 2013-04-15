Сборная России вышла в финал ЮЧМ-2021

Встреча с командой Финляндии завершилась со счетом 6:5 в пользу России.

Сборная России выиграла полуфинал юниорского чемпионата мира.

Решающий матч пройдет в США в городе Фриско 7 мая в 4 утра по московскому времени. Команда Альберта Лещева сразится со сборной Канады. Последний раз российская сборная становилась победителем ЮЧМ в 2007 году, Канада – в 2013 году. Предыдущая встреча российской и канадской сборных прошла в Казани на ЮЧМ-2008. Тогда канадцы разгромили российскую команду со счетом 8:0.

Россия и Канада выиграли турнир по три раза, уступая финам. Больше всего титулов на юниорском чемпионате мира получила сборная США.

Ранее мы сообщили, что МиГ-31 сопроводил американский самолет-разведчик над Чукотским морем.

Видео: YouTube / Russia Hockey