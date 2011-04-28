"Газпром": Молдавия не оплатила поставки газа

48-часовой срок после уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает 24 ноября.

Российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" до сих пор не получила текущий платеж за газ от Молдавии. Об этом в беседе с ТАСС заявил официальный представитель поставщика голубого топлива Сергей Куприянов.

По его словам, 48-часовой срок после уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает 24 ноября.

Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня. Сергей Куприянов, официальный представитель "Газпрома"

Напомним, со стороны российской компании было поставлено условие, что Молдавия должна до 22 ноября осуществить 100% текущих платежей. Данный пункт был не выполнен, поэтому "Газпром" уведомил о прекращении поставки газа через 48 часов, если ситуация с платежами не изменится. Накануне вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что власти страны выделят средства для погашения газового долга перед "Газпромом" в размере 1,7 миллиардов леев (около 97 миллионов долларов).

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