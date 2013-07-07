Власти Молдавии выделят средства для погашения долга перед "Газпромом"

Для погашения долга было выделено 1,7 млрд леев.

Власти Молдавии выделят средства для погашения газового долга перед "Газпромом". Об этом сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну на пресс-конференции. Его слова приводит ТАСС.

Для погашения долга компании "Молдовагаз" выделили 1,7 млрд леев. Из них 1,4 млрд леев направлены для осуществления текущих платежей по газу. Власти страны также проинформируют "Газпром" о принятых действиях.

Нам нужно больше времени, чтобы выделить средства законным путем. Были внесены поправки в госбюджет на этот год, они уже одобрены в первом чтении. В четверг парламент одобрит его в финальном чтении. Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии

Ранее мы сообщали, что "Газпром" может прекратить поставки газа в Молдавию через 48 часов.

Видео: YouTube / Teleradio Moldova