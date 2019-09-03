"Газпром" может прекратить поставки газа в Молдавию через 48 часов

Молдавия должна была до 22 ноября осуществить 100% текущих платежей.

"Газпром" уведомил Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов из-за отсутствия оплаты по текущему контракту. Об этом в эфире телеканала НТВ рассказал официальный представитель компании Сергей Куприянов.

В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа на пять лет.

Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, <…> "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны. Сергей Куприянов, официальный представитель "Газпром"

При этом со стороны компании было поставлено условие, что Молдавия должна до 22 ноября осуществить 100% текущих платежей. Данный пункт был не выполнен, поэтому "Газпром" уведомил о прекращении поставки газа через 48 часов, если ситуация с платежами не изменится.

Ранее Сергей Куприянов сообщил, что молдавские потребители с правого берега Днестра задолжали около $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма достигает $709 млн.

Также более $7 млрд "Газпрому" должны потребители с левого берега Днестра. Но правительство Молдавии этот долг не признает, так как не контролирует ситуацию в приднестровском регионе.

В начале ноября стало известно, что Молдавия может пересмотреть контракт с "Газпромом" в 2022 году.

Видео: Youtube/НТВ