Дженнифер Грэнхолм назвала причины топливного кризиса в стране.

Министр энергетики США объяснила взлет цен на бензин. Во время брифинга с журналистами в Белом доме глава профильного ведомства подчеркнула, что резкий скачок в стоимости топлива обусловлен проводящимся в стране "энергетическим переходом". Она полагает, что администрации Вашингтона необходимо время для того, чтобы полностью отказаться от использования газа и нефти. Чиновница не стала объяснять прессе о том, как по ее мнению должны выживать американские семьи, которым приходится даже за продуктами питания ездить на транспортном средстве.

Мы работаем над энергетическим переходом. И мы должны начать с добавления энергии, и реальность такова, что нам нужно время, чтобы отказаться от нефти и газа, мы это осознаем. Это переход. Дженнифер Грэнхолм, министр энергетики США

Напомним, что ранее Грэнхолм подверглась резкой критике за свои шутки о методах снижения цен на топливо. Чиновница заявляла СМИ, что не обладает "волшебной палочкой" для снижения цен на нефть. Ответственным за кризис она сделала глобальные рынки, над которыми американцы якобы не могут иметь никакого контроля.

В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть.

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