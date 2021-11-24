Дженнифер Грэнхолм оценила вопрос по стабилизации энергетической ситуации в стране.

В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть. Такое заявление в рамках брифинга в Вашингтоне сделала американский министр по вопросам энергетики Дженнифер Грэнхолм. Чиновница объяснила журналистам, что Белый дом рассчитывает на стабилизацию ситуации в сфере стоимости на энергоносители. Она надеется, что не будет никакой драматической разницы по сравнению с текущей обстановкой.

Мы хотим, чтобы предложение повысилось как внутри США, так и по всему миру, чтобы мы могли сократить ценовое давление в розничной цене. Дженнифер Грэнхолм, министр энергетики США

Белый дом во вторник объявил о выделении 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва США. Это решение должно помочь снизить стоимость сырья. Параллельно с Вашингтоном Китай, Япония, Великобритания и Южная Корея также используют собственные стратегические запасы.

Объемы добычи нефти в США не восстановились до уровня, который был до пандемии.

Фото: Белый дом

