Дженнифер Грэнхолм рассказала о политике местных нефтедобывающих производств.

Объемы добычи нефти в США не восстановились до уровня, который был до пандемии коронавируса. Такое заявление на брифинге с журналистами в Белом доме сделала американский министр по энергетике Дженнифер Грэнхолм. Чиновница заметила, что такие показатели частично связаны с проводимой национальными компаниями политикой. Во время мероприятия в Вашингтоне корреспонденты поинтересовались у чиновницы о том, почему добыча энергетического ресурса внутри государства хотя бы не вернулась к допандеминому уровню. Это помогло бы восстановить цены.

Они не вернулись к производству. У нас сейчас на 250 работающих нефтяных вышек меньше, чем было до пандемии. Они не наняли снова людей, они не включили вышки, они не воспользовались выданными им разрешениями на земельные участки Дженнифер Грэнхолм, глава Минэнерго США

Министр заметила, что американские профильные корпорации не стали нанимать дополнительных сотрудников для достижения цели по возвращению к тому уровню трудовой занятости, который США установили до пандемии. Также предприятия не возобновили работу вышек, которые были закрыты на период пандемии. Грэнхолм подчеркнула, что промышленность получает огромную прибыль в сфере энергетики, так как "воспользовалась моментом".

США будет убеждать ОПЕК обеспечить соответствие спроса и предложения на нефтяных рынках.

Фото и видео: Белый дом

