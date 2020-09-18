США будет убеждать ОПЕК обеспечить соответствие спроса и предложения на нефтяных рынках

Джен Псаки оценила действия администрации США в вопросе снижения стоимости на энергоресурсы.

США продолжит убеждать ОПЕК и нефтяные компании обеспечить соответствие спроса и предложения на нефтяных рынках. Однако на данный момент Белый дом отказался анонсировать журналистами новые шаги по вопросу высвобождения части нефтезапасов из стратегических резервов ради снижения стоимости на энергетические ресурсы. Такой позицией Вашингтона на регулярном брифинге с журналистами поделилась официальный представитель администрации Джен Псаки. Пресса попыталась узнать у чиновницы, будут ли в США отказываться от попыток убедить ОПЕК принять соответствующие меры для удовлетворения мирового спроса на нефть.

Конечно же, мы продолжим вне зависимости от чего-либо оказывать давление на ОПЕК с целью сделать так, чтобы предложение соответствовало спросу. Я не стану забегать вперед какого-либо процесса. Мне нечего заранее объявить вам по этой теме. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Псаки уточнила, что Вашингтон будет оказывать давление на нефтяные компании, которые получили рекордные прибыли, а также тех, кто является ответственным за взвинчивание цен на энергоресурсы.

Минэнерго ожидает переизбытка на рынке нефти с начала 2022 года.

Фото: Белый дом

