Минэнерго ожидает переизбытка на рынке нефти с начала 2022 года

Bloomberg TV взял интервью у замминистра Павла Сорокина.

Минэнерго России ожидает переизбытка на рынке нефти с начала 2022 года. Такую позицию иностранным журналистам из Bloomberg TV высказал заместитель главы профильного ведомства Павел Сорокин. Чиновник уточнил, что энергоноситель покажет уровень профицита на фоне низкого сезонного спроса в зимний период. Такие прогнозы дают не только специалисты из ОПЕК+, но также и международные агентства (МЭА, EIA при Минэнерго США, IHS)..

Это вопрос времени, осталось буквально пара месяцев. И наши расчеты показывают такую же картину. На рынок поступает все больше и больше нефти из стран ОПЕК+, каждый месяц прибавляется 400 тыс. б/с. Мы считаем, что на рынке нет дефицита, будет переизбыток. Павел Сорокин, замглавы Минэнерго РФ

Эксперт подчеркнул, что Россия сможет достичь допандемийного уровня добычи нефти к началу второго квартала следующего года. Это произойдет за счет проведения политики смягчения введенных ОПЕК+ ограничений. Однако ситуация будет зависеть от востребованности нефти на международных рынках. Стоимость продукта влияет не только на спрос и предложение, но и на инфляцию и политику ФРС США.

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Фото и видео: YouTube / Bloomberg Markets and Finance