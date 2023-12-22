Специалисты взяли пробы загрязненных стоков.

В Муринском ручье заметили масляные пятна. Об этом сообщили в tg-канале Северо-Западного Управления Росприроднадзора.

На место случившегося прибыли экологи. Они взяли пробы загрязненных стоков, чтобы оценить концентрацию загрязняющих веществ.

Предположительно, сброс происходит через сети предприятия, подлежащего федеральному экологическому надзору. Пресс-служба Северо-Западного Управления Росприроднадзора

Специалисты установят обстоятельства случившегося. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на восстановление лесов в Ленобласти в этом году потратят 35 млн рублей.

Видео: Telegram / Официальный телеграм-канал Северо-Западного Управления Росприроднадзора