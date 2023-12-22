Путин: инфляция в РФ "чуть-чуть поднялась", но все контролируемо

Глава РФ оценил рост цен в стране.

Российский президент Владимир Путин заявил, что инфляция в стране "чуть-чуть поднялась", но все контролируемо. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал во время своей рабочей поездки в госпиталь имени Вишневского, где пообщался с военнослужащими, участниками специальной военной операции. Политик добавил, что на контроле властей также находятся цены на продукты питания, товары и услуги. Спикер обрат внимание обратил внимание на рост перерабатывающих отраслей в экономике, который теперь кратно больше, чем нефтегазовые доходы. Последние в свою очередь составляют три процента.

У нас такого никогда не было, мы все время с грустью говорили о том, что основные доходы - от нефти и газа. Впервые за многие годы у нас в структуре экономики рост перерабатывающих отраслей производства намного превышает доходы от нефти и газа. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил о росте показателей эффективности России.

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