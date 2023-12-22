Путин заявил о росте показателей эффективности России

Глава РФ рассказал о росте показателей в экономике.

Несмотря на то, что страна находится в состоянии вооруженного конфликта, все показатели эффективности выросли. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал во время своей рабочей поездки в госпиталь имени Вишневского, где пообщался с военнослужащими, участниками специальной военной операции.

Как это не покажется странным... все основные показатели жизнеспособности, эффективности страны, они возросли. Это самый важный показатель состояния России. Владимир Путин, президент РФ

Путин: ВВП РФ по итогам 2023 года вырос на 3,5%.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ