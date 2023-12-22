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Путин заявил о росте показателей эффективности России

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Глава РФ рассказал о росте показателей в экономике.

Несмотря на то, что страна находится в состоянии вооруженного конфликта, все показатели эффективности выросли.  Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал во время своей рабочей поездки в госпиталь имени Вишневского, где пообщался с военнослужащими, участниками специальной военной операции.

Как это не покажется странным... все основные показатели жизнеспособности, эффективности страны, они возросли. Это самый важный показатель состояния России.

Владимир Путин, президент РФ

Путин: ВВП РФ по итогам 2023 года вырос на 3,5%.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, сво, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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