Путин заявил о росте показателей эффективности России

Несмотря на то, что страна находится в состоянии вооруженного конфликта, все показатели эффективности выросли. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал во время своей рабочей поездки в госпиталь имени Вишневского, где пообщался с военнослужащими, участниками специальной военной операции.
Как это не покажется странным... все основные показатели жизнеспособности, эффективности страны, они возросли. Это самый важный показатель состояния России.
Владимир Путин, президент РФ
Путин: ВВП РФ по итогам 2023 года вырос на 3,5%.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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