Путин: ВВП РФ по итогам 2023 года вырос на 3,5%

Российский президент Владимир Путин заявил, что ВВП страны по результатам прошедшего 2023 года вырос на 3,5 процента. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал во время своей рабочей поездки в госпиталь имени Вишневского, где пообщался с военнослужащими, участниками специальной военной операции. Политик отметил, что такие показатели говорят об устойчивости экономической системы.
У нас в прошлом году экономика опустилась на 2,1%. Совсем недавно мне в правительстве доложили, что, она опустилась не на 2,1%, а на 1,2%. Это существенно. А в этом году экономика выросла на 3,5%, ВВП.
Владимир Путин, президент РФ
Лидер страны пояснил, что руководство смогло "отыграть падение" и уйти вперед по показателям эффективности, так как для государства речь идет о первом и очень важном вопросе.
Путин: возможности и способности ВС РФ постоянно и кратно возрастают.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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