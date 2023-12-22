Путин: возможности и способности ВС РФ постоянно и кратно возрастают

Глава РФ считает, что у нашей армии есть преимущество.

Российский президент Владимир Путин отметил, что способности и возможности Вооруженных сил страны постоянно и кратно возрастают. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал во время своей рабочей поездки в госпиталь имени Вишневского, где пообщался с военнослужащими, участниками специальной военной операции. Политик добавил, что армии важно внедрять в сражения современные способы ведения борьбы. Эффективность таких решений зависит от того, насколько быстро какая-то армия мира способна сориентироваться по поводу того, что является наиболее важным на текущий момент времени, отреагировать на угрозы с точки зрения производства оружия.

У нас это получается уже лучше и лучше, наверно, лучше, чем где бы то ни было. И вот эти возможности, способности Вооруженных сил России, они постоянно, причем кратно возрастают. Думаю, что так действовать не может на сегодняшний день никто. Владимир Путин, президент РФ

Полтик счел, что владение современными способами вооруженной борьбы - это "очень-очень огромное преимущество", которым в текущий момент обладает Россия.

Путин заявил, что Украина хочет запугать Россию атаками на Белгород.

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